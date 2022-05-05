Зеленский со Штайнмайером решили «оставить прошлое позади» Зеленский в ходе телефонного разговора со Штайнмайером пригласил его в Киев

Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Bild. Стороны обсудили «недоразумения прошлого», после чего Зеленский пригласил Штайнмайера и всё руководство ФРГ в Киев.

Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем, — говорится в статье.

По информации Spiegel, разговор длился около 45 минут. Президент Германии заверил Зеленского в полной поддержке со стороны ФРГ.

12 апреля Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией. Известно, что президент ФРГ планировал посетить Украину спустя сутки после отказа. Канцелярия президента ФРГ сообщила о получении «чёткого заявления из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет».

Позже вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал дипломатической ошибкой решение украинского руководства не принимать в Киеве президента Германии. Он указал на то, что это должен был быть не визит частного лица, а президента страны. Он сравнил отказ Штайнмайеру с отказом самой стране.