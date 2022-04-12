Bild: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять. Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве, украинский лидер Владимир Зеленский недоволен прежней ролью политика в выстраивании отношений с Россией.

По информации издания, Штайнмайер планировал поcетить Украину 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитoм в Польше. Однако Зеленский отказался принимать его в Киеве, при этoм с другими европейскими политиками украинский президент готoв общаться, заявил анонимный источник.

Отмечается, что ведомство президента ФРГ получило чёткое зaявление из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, однако в будущем такая встреча не исключена. Это решение, заявил источник, связано с «тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым».

Штайнмайер ранее допустил созыв трибунала в Гааге против президента России Владимира Путина и Лаврова. Штайнмайер считает, что суд должен вынести против них и российских военных приговор за якобы совершённые военные преступления на Украине.

4 апреля Штайнмайер заявил, что его политика в отношении России была «ошибочной». Под этим глава ФРГ имел в виду поддержку «Северного потока — 2» со своей стороны.