Зеленский попросит немецкие танки Leopard 2 у Канады Советник президента Украины Подоляк: Зеленский попросит немецкие танки Leopard 2 у Канады

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Президент Украины Владимир Зеленский запросит танки Leopard 2 у премьер-министра Канады Джастина Трюдо, заявил в беседе с The Globe and Mail советник главы его Офиса Михаил Подоляк. Он отметил, что украинский лидер и глава канадского кабмина являются друзьями. Подоляк подчеркнул, что власти Германии должны дать разрешение на передачу военной техники.

Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по сдаче брони должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе, — сказал Подоляк.

Ранее газета Handelsblatt писала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг усиливает давление на Берлин, чтобы он быстрее решил вопрос с поставкой танков Leopard 2 Киеву. Глава Альянса подчеркнул, что поставки оружия Украине приблизят завершение конфликта.

Глава немецкой компании по производству вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что танки Leopard могут быть переданы украинской армии не раньше 2024 года, даже если соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По его словам, на подготовку танков к боевым действиям необходимо длительное время.