Зеленский попросил Столтенберга увеличить флот НАТО в Чёрном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности увеличения числа кораблей стран-членов НАТО в Чёрном море. Это позволит усилить безопасность в регионе, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба офиса главы Украины.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Чёрном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья, — говорится в сообщении.

Также Зеленский подтвердил готовность Украины участвовать в совместных действиях с НАТО в регионе и выразил заинтересованность в увеличении числа совместных учений.

Ранее стало известно, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке. Он добавил, что военная политика Украины реализуется, в том числе для обеспечения «отпора и сдерживания вооружённой агрессии России».