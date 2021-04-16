Зеленский отреагировал на возможную встречу Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/2393e890-9ec6-11eb-ba6a-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему возможной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом.

Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя и очень важно. В любом вопросе, когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. Поэтому мне кажется, это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами, мне кажется, должен быть. Потому что иногда, когда такие великие государства не разговаривают, страдают другие, — заявил политик.

13 апреля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома предложил провести очную встречу на территории третьей страны. Через день после разговора двух политиков американский лидер ввёл санкции против России, несмотря на это, в Белом доме оставили в силе предложение о саммите лидеров двух государств.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта возможная встреча не оговаривается какими-либо условиями. Потребуется какое-либо время, чтобы проанализировать это предложение. Песков сообщил, что ему пока неизвестно, будет ли Путин участвовать в саммите по климату, на который его пригласил Байден.

Как писал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков считает, что России не следует проводить переговоры с США. Это будет сигналом, что Москва не приемлет «язык силы», на котором с ней пытается разговаривать Вашингтон.