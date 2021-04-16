Кремль не предъявляет условий для встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/ffdf5398-9e9e-11eb-a1c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Путин говорил о том, чтобы провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. О каких-либо условиях он не говорил, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также добавил, что принятие финального решения о предложении Байдена провести саммит в третьей стране остаётся за Путиным.

Потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента сообщил, что пока не известно, согласен ли Путин участвовать в саммите по климату, на который его пригласил Байден.

Как писал NEWS.ru, даже после того как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение Джо Байдена Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Однако 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы. При этом американская администрация отметила, что не ставит целью эскалацию отношений с Россией.