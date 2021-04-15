Белый дом оставил в силе предложение Байдена провести саммит с Путиным

https://static.news.ru/photo/2044dfca-9e1a-11eb-a2d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже после того, как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Приглашение остаётся в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперед и дальнейшим продвижением вперед в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений. Частью нашей цели является установление стабильных и предсказуемых отношений, чтобы оставить пространство для поиска тех сфер, где, по нашему мнению, имеются более широкие возможности, а также анализа тех сфер, где могут возникнуть более серьезные вызовы, — рассказала Псаки.

13 апреля Байден позвонил Путину. В ходе телефонного разговора американский лидер предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. В Кремле рассматривают эту возможность. 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы. При этом американская администрация не ставит целью эскалацию отношений с Россией.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что введение санкций фактически девальвирует конструктивный тон беседы двух президентов, и после этого сложно говорить о встрече Путина и Байдена. Сенатор Алексей Пушков считает, что России следует отказаться от переговоров с США, так как это будет сигналом того, что Москва не приемлет «язык силы», на котором с ней пытается говорить Вашингтон.

Как писал NEWS.ru, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что новые антироссийские санкции не являются чем-то неожиданным и не окажут существенного влияния на ухудшившиеся отношения между Москвой и Вашингтоном. Он считает, что отношения между странами продолжат деградировать.