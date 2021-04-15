«Санкции были ожидаемы»: эксперт оценил новые меры США против России

https://static.news.ru/photo/27111af2-9dee-11eb-a3b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые антироссийские санкции, введённые США, не являются чем-то неожиданным и не окажут существенного влияния на существенно ухудшившиеся отношения между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал NEWS.ru военный эксперт Игорь Коротченко.

Санкции были ожидаемы, во-первых. Во-вторых, глобально они не меняют существенно ухудшившиеся отношения между Москвой и Вашингтоном. Поэтому это очередное подтверждение недружественного жеста со стороны американцев. Но глобально это ничего не меняет — отношения и дальше будут деградировать. Главное, нам в этой ситуации не скатится к прямому военному противостоянию в варианте второго Карибского кризиса, — заявил Коротченко.

По его мнению, военное столкновение между США и Россией неизбежно приведёт к третьей мировой войне. При этом между странами остаётся много точек соприкосновения — вопросы, в которых можно сотрудничать и договариваться.

В остальных вопросах — где можно, надо пытаться сотрудничать, договариваться, если это возможно. А если нет — реализовывать суверенную политику России по отстаиванию своих национальных интересов и интересов наших союзников, — отметил эксперт.

Коротченко также оценил возможность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина после введённого пакета санкций.

Очевидно, что введение санкций негативно сказывается на возможности такой встречи, хотя она теоретически сохраняется, — отметил он.

Ранее стало известно, что президент Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах и не только.

Как сообщал NEWS.ru, посла США в России Джона Салливана вызвали в российский МИД в связи с новыми американскими санкциями. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, разговор с дипломатом предстоит «тяжёлый».