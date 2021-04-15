Посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми санкциями

https://static.news.ru/photo/4c01914a-9dec-11eb-85c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посла США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, разговор с дипломатом предстоит «тяжёлый». Накануне его уже приглашали к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где дали понять, что если Вашингтон введёт новые санкции, то Москва отреагирует «самым решительным образом».

В Министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым, — цитирует ТАСС Захарову.

Как писал NEWS.ru, в ходе беседы Салливана с Ушаковым послу было сказано, что если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом.

Новая администрация США уже ввела против РФ несколько пакетов ограничений из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. В Белом доме неоднократно заявляли, что эти меры — только начало и за ними последуют новые санкции.