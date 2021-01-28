Захарова сообщила о планах визита сопредседателей Минской группы в Карабах

https://static.news.ru/photo/d24e8d86-6177-11eb-af30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах значится в их планах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в настоящее время даты визита пока не определены.

Детали сейчас согласуются со всеми заинтересованными сторонами, — цитирует Захарову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, восстанавливающемуся после военных действий. Российский лидер напомнил, что Россия приложила существенные посреднические усилия для того, чтобы остановить конфликт в регионе, и действовала в соответствии с договорённостями, достигнутыми в рамках Минской группы ОБСЕ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Тогда же стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого и состоится встреча вице-премьеров.