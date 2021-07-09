Захарова оценила состояние российской военной базы в Таджикистане

Российская военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации на афганской границе. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает резкое нарастание напряжённости на границе Таджикистана и Афганистана. Сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопущения провокаций на границе Таджикистана и Афганистана.

Захарова добавила, что в настоящее время боевики движения «Талибан» (запрещено в России) контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Минобороны страны мобилизовать 20 тысяч военных резерва для укрепления границы с Афганистаном. Он подчеркнул, что следует предотвратить нарушения на границе, которые связаны с транснациональной преступностью и терроризмом. Также глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана.