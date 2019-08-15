https://static.news.ru/photo/e688d368-bfdb-11e9-adbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

Бельгийская федеральная полиция задержала в Португалии крупнейшего нелегального торговца оружием в мире. Это бельгиец Жак Месье.

Известен торговец под псевдонимами Маршал, Лис. Он уже был приговорён к четырём годам заключения за нелегальные поставки оружия в Чад, Пакистан, Иран, Ливию, сообщают полицейские .

Но после вынесения приговора торговец оружием сумел сбежать. Попался она на глупости — не оплатил счёт за перевозку лошадей с виллы во Франции в Португалию. Власти Бельгии намерены экстрадировать Месье. Его считают причастным к поставкам оружия в большинстве военных конфликтов за последние 35 лет.

Ранее News.ru сообщал, что США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.