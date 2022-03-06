Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже

Российский модельер Валентин Юдашкин лишился возможности провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже.Причиной стал факт, что дизайнер не осудил военную спецоперацию России на Украине. Об этом сообащает AFP со ссылкой на Федерацию высокой моды.

По словам главы федерации Ральфа Толедано, они хотели проверить Юдашкина и если бы тот высказал сомнения по поводу ситуации на Украине, его сложно было бы убрать из программы.

Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно, — заявил Толедано.

Он также призвал делать показы в более мрачной обстановке и делать пожертвования для людей, убегающих от войны из Украины.

Ранее прокуратура Украины предъявила обвинения российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки. Руководитель ведомства Ирина Венедиктова, в соцсетях обратилась лично к Канделаки и сообщила, что в ближайшие дни ту объявят в международный розыск.

Кроме того, стало известно о заочном аресте российского певца и композитора Олега Газманова по той же статье, что и Канделаки, и намерении объявить его в международный розыск, а также о заочном аресте режиссёра Никиты Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины».