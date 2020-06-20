Японский патруль заметил неизвестную подлодку у своих территориальных вод

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Грузия планирует открыть границу для российских туристов уже в августе и наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал на переговорах с Россией спецпредставитель премьера Зураб Абашидзе.

Абашидзе уточнил, что информация о миллиардных убытках Грузии из-за приостановки авиасообщения с Россией является сильно преувеличенной. Туристическая отрасль потеряла не $1 млрд, а $300–500 млн, сообщают «Известия». Мы надеемся, что...