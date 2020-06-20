Мир

Японский патруль заметил неизвестную подлодку у своих территориальных вод

09:17, 20 июня 2020
Фото: Global Look Press

Неизвестная подводная лодка всплыла вблизи южных территориальных вод Японии. Её обнаружили военнослужащие Сил самообороны страны, патрулировавшие район около префектуры Кагосима.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Минобороны Японии в Twitter.

18 июня эсминец и патрульный самолёт морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима. 20 июня она была вновь обнаружена за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ, — отмечается в сообщении.

Министр обороны Японии Таро Коно приказал отслеживать передвижение субмарины, которая, предположительно, принадлежит Китаю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о Курильских островах. Политик заявил, что любой россиянин считает эту территорию своей родиной. Комментаторы заявили, что такие высказывания указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии.

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