Японский патруль заметил неизвестную подлодку у своих территориальных вод

https://static.news.ru/photo/459a26f6-b2be-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpgФото: Global Look Press
Неизвестная подводная лодка всплыла вблизи южных территориальных вод Японии. Её обнаружили военнослужащие Сил самообороны страны, патрулировавшие район около префектуры Кагосима.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Минобороны Японии в Twitter.
18 июня эсминец и патрульный самолёт морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима. 20 июня она была вновь обнаружена за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ, — отмечается в сообщении.
Министр обороны Японии Таро Коно приказал отслеживать передвижение субмарины, которая, предположительно, принадлежит Китаю.
Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о Курильских островах. Политик заявил, что любой россиянин считает эту территорию своей родиной. Комментаторы заявили, что такие высказывания указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии.