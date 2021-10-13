Япония захотела поскорее решить вопрос мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что позиция в переговорах с Россией не изменилась, однако обсуждение вопроса мирного договора необходимо начать как можно скорее, передаёт его слова РИА Новости. Он также напомнил, что Токио ставит вопрос принадлежности четырёх Курильских островов, в число которых входит Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

На «северные территории» распространяется суверенитет нашей страны. В правительстве нет изменений в этой позиции. Предметом переговоров о заключении мирного договора с Россией является вопрос принадлежности четырёх островов — такова последовательная позиция Японии, — сказал Кисида.

По его словам, разрешение данной ситуации «нельзя откладывать следующим поколениям». Он пообещал, что для этого будут приложены все усилия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курилам, острова являются территорией России. Он отметил, что Москва подтверждает на различных уровнях политическую волю к продолжению диалога с Токио по острым вопросам.