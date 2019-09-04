https://static.news.ru/photo/95f95b3c-cfa0-11e9-8307-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexandr Liskin/Global Look Press
Токио сделала Москве представление на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на курильском острове Шикотан. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора, — цитирует его РИА Новости.
В четверг, 5 сентября, Путин дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане.
Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года. Однако по итогам Второй мировой войны эти земли перешли к СССР.