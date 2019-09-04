https://static.news.ru/photo/95f95b3c-cfa0-11e9-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Токио сделала Москве представление на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на курильском острове Шикотан. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора, — цитирует его РИА Новости .

В четверг, 5 сентября, Путин дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане.

Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года. Однако по итогам Второй мировой войны эти земли перешли к СССР.

Ранее японский депутат нижней палаты парламента Ходака Маруяма высказался о военном захвате южной части Курил. После заявления он был исключён из партии «Обновления Японии».

В Японии поведение Маруямы резко осудили. Власти заявили, что слова депутата не соответствуют политике правительства по вопросу о Курилах, писал News.ru.