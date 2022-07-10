В Санкт-Петербурге у очередного «Суперджета» возникли технические проблемы Вылетевший из Самарканда в Москву «Суперджет» вернулся в аэропорт из-за технических проблем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» начал рейс Самарканд — Москва, однако через короткий промежуток времени вернулся в аэропорт вылета. Причиной несостоявшегося перелета стали технические проблемы, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника терминала.

Рейс FV-6552 авиакомпании «Россия» вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07:17 (05:17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 09:00 (07:00 мск), — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолёт Сочи — Омск подал сигнал тревоги, чтобы начать экстренную посадку в Уфе. Почему рейс решили прервать, неизвестно. К моменту экстренной посадки самолет уже два часа находился в воздухе.