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Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся. Явка на 15:00 часов превысила необходимые по закону 25% и составила 38,41%.

Порог явки пройден, общее количество проголосовавших — 38,41%, — сказал на брифинге глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

В первом туре голосования, который прошёл 25 августа, явка на это же время составляла 19,27%. Во второй тур выборов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния.

Ранее News.ru писал, что в НАТО не признают прошедшие 25 августа президентские выборы в Абхазии, как и суверенитет этой самопровозглашённой республики, входившей в состав Грузии. При этом участвовавшие в наблюдении за выборами президента Абхазии представители Германии считают, что голосование тогда прошло свободно и демократично.