Прошедшие 25 августа президентские выборы в Абхазии в НАТО не признают, как и суверенитет этой самопровозглашённой республики, входившей в состав Грузии. Об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
НАТО не признаёт прошедшие 25 августа так называемые выборы в грузинском регионе Абхазия. Союзники НАТО не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах её международно признанных границ, — написал Аппатурай в
Нелегитимными выборы президента Абхазии назвали Болгария, Великобритания, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.
Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. До этого она назвала «фиктивным процессом» состоявшиеся в Абхазии президентские выборы.