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В июне 2011 года Министерство обороны Ирака заявило, что служившие в стране военные США получат специальные медали в знак признания их заслуг. Спустя восемь лет служившие в Ираке американцы так и не получили обещанные знаки отличия.

Американский военный Эдвард Махоуни, служивший в Эль-Фаллудже, решил исправить ситуацию и объявил сбор средств на создание наград для тех, кто должен был их получить, пишет Task and Purpose. Он разместил...