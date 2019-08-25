Стали известны предварительные итоги первого тура голосования на выборах президента Абхазии. Как сообщили в Центризбиркоме республики, действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния вышли во второй тур.
Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния, — заявил ТАСС председатель ЦИК Тамаз Гогия.
По его словам, второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.
Ранее News.ru писал, что Рауль Хаджимба лидирует на выборах главы Абхазии. После обработки протоколов с 97% участков действующий президент набирает 26,58% голосов, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба — 24,86%, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 24,61%. По предварительным данным, проголосовало 79 тыс. человек, подсчитано 71 тыс. бюллетеней.
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Кандидаты в президенты Абхазии Хаджимба и Квициния вышли во второй тур