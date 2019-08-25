Фото: presidentofabkhazia.org

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что флаг Украины в скором времени будет снова развеваться над Донецком. Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя Донецк с Днём города.

Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! — написал политик. Ранее, как писал News.ru, неизвестные подняли российский триколор на центральной площади Донецка. Об этом сообщили...