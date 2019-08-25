https://static.news.ru/photo/98389224-c793-11e9-ab08-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует на выборах главы государства. Информация размещена на табло в штабе кандидата Алхаса Квицинии.

После обработки протоколов с 97% участков Хаджимба набирает 26,58% голосов, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба — 24,86%, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 24,61%.

Сообщается, что в настоящее время обработаны бюллетени всех округов, за исключением Сухумского третьего округа. По предварительным данным, проголосовало 79 тысяч человек, подсчитано 71 тысяч бюллетеней.

ЦИК республики пока не озвучивал предварительные итоги голосования.

Как писал News.ru, всего в республике открылись 152 избирательных участка.