https://static.news.ru/photo/0ab512e4-c705-11e9-830a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Абхазии стартовали выборы президента республики. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 мск.

Как сообщает РИА Новости , всего в республике открылись 152 избирательных участка.

В выборах принимают участие девять кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.

Выборы будут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Победителем станет кандидат, который получит более половины голосов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране.

Хаджимба в свою очередь заявил, что совместные с Россией проекты помогают республике экономически развиваться.