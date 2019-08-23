В Абхазии стартовали выборы президента республики. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 мск.
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В выборах принимают участие девять кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.
Выборы будут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Победителем станет кандидат, который получит более половины голосов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране.
Хаджимба в свою очередь заявил, что совместные с Россией проекты помогают республике экономически развиваться.