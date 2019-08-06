https://static.news.ru/photo/47fce310-8732-11e9-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране.

Глава Абхазии поблагодарил президента РФ за встречу, а также за возможность обсудить сотрудничество. По его мнению, именно совместные проекты помогают республике экономически развиваться, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении главы государства, которое он сделал во время совещания с членами Совбеза, посвящённого одностороннему выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).