Второй боевой корабль ВМС США направляется в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/2b0e0aea-897e-11eb-bd81-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Эсминец Thomas Hudner ВМС Соединённых Штатов направляется в Чёрное море для «обеспечения безопасности в регионе». Об этом говорится в сообщении Шестого флота США в Twitter.

Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Чёрное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море, — говорится в сообщении.

BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

Отмечается, что американские военно-морские и военно-воздушные силы регулярно участвуют в различных манёврах в акватории Чёрного моря для поддержки партнёров по Североатлантическому альянсу.

В последнее время корабли стран — участниц Альянса всё чаще появляются в Чёрном море. Так, 12 марта в акватории был замечен другой испанский фрегат. С какой целью зарубежные корабли появляются в этих водах, не уточняется, однако в НАТО такие шаги объясняют «наращиванием военной мощи» России.

Как сообщал NEWS.ru, постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырёх кораблей вошло в территориальные воды Грузии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.