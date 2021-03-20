Второй боевой корабль ВМС США направляется в Чёрное море

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021
Отмечается, что американские военно-морские и военно-воздушные силы регулярно участвуют в различных манёврах в акватории Чёрного моря для поддержки партнёров по Североатлантическому альянсу.
В последнее время корабли стран — участниц Альянса всё чаще появляются в Чёрном море. Так, 12 марта в акватории был замечен другой испанский фрегат. С какой целью зарубежные корабли появляются в этих водах, не уточняется, однако в НАТО такие шаги объясняют «наращиванием военной мощи» России.
Как сообщал NEWS.ru, постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырёх кораблей вошло в территориальные воды Грузии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.