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Второй боевой корабль ВМС США направляется в Чёрное море

16:07, 20 марта 2021 10
Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Эсминец Thomas Hudner ВМС Соединённых Штатов направляется в Чёрное море для «обеспечения безопасности в регионе». Об этом говорится в сообщении Шестого флота США в Twitter.

Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Чёрное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море, — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские военно-морские и военно-воздушные силы регулярно участвуют в различных манёврах в акватории Чёрного моря для поддержки партнёров по Североатлантическому альянсу.

В последнее время корабли стран — участниц Альянса всё чаще появляются в Чёрном море. Так, 12 марта в акватории был замечен другой испанский фрегат. С какой целью зарубежные корабли появляются в этих водах, не уточняется, однако в НАТО такие шаги объясняют «наращиванием военной мощи» России.

Как сообщал NEWS.ru, постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырёх кораблей вошло в территориальные воды Грузии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

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