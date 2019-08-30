Украинские силовики заявили о то, что ополченцы в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один военнослужащий, он получил травмы средней степени тяжести.
Об обстреле сообщается в Facebook пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины.
Ранее News.ru сообщал, что формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.