Фото: nakipelotv/twitter.com/Global Look Press

Украинские силовики заявили о то, что ополченцы в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один военнослужащий, он получил травмы средней степени тяжести.

Об обстреле сообщается в Facebook пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины.

Ранее News.ru сообщал, что формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.

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