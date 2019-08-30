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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обвинения в том, что он связан с подпольным игорным бизнесом. Луценко заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Об этом бывший глава ведомства сообщил в переписке в Facebook. Луценко отметил, что данная информация — ложь. В связи с этим Луценко сообщил, что собирается подать в суд, пишет «Страна.ua»....