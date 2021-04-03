Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

https://static.news.ru/photo/ff7ad87c-947c-11eb-aee8-96000091f725_660.jpg Фото: Sayed Hassan/Global Look Press

Все суда, застрявшие из-за аварии контейнеровоза Ever Given, покинули Суэцкий канал. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа.

Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал, — цитирует ТАСС Рабиа.

24 марта контейнеровоз Ever Given, следующий из Китай в Нидерланды, полностью заблокировал Суэцкий канал. В пробке оказались 422 судна общим тоннажем 26 млн тонн. Навигация была возобновлена 29 марта, когда корабль удалось сдвинуть с места и отбуксировать.

Расследование инцидента с контейнеровозом официально началось 31 марта. Комиссия должна выяснить, следовал ли капитан инструкциям до того, как контейнеровоз сел на мель. Также следствие проверит оборудование, установленное на корабле, и установит, должным ли образом оно было задействовано.

Как сообщал NEWS.ru, глава управления водной артерии Усама Рабиа рассказал журналистам, что материальный ущерб от аварии, которая произошла в Суэцком канале, может составить $1 млрд.