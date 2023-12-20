ВС РФ накрыли очень интересный объект в Харькове: сводка военкоров сегодня Руденко: ВС РФ накрыли очень интересный объект ВСУ в Харькове

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Текущая обстановка на всех фронтах СВО, удар ВС РФ по наемникам в Харькове, необычное решение проблемы нехватки призывников на Украине, прослушка главкома ВСУ Валерия Залужного — российские военкоры 20 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают новости и события в зоне СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Борис Рожин рассказал, что сейчас происходит на всех направлениях СВО

«Запорожское направление. ВС РФ закрепились на новых позициях в районе Вербового, где были взяты несколько опорников и посадок. Также продолжается нажим на позиции ВСУ у Работино и Новопрокоповки. ВС РФ пользуются тем, что противник перебросил пять бригад с Работинского направления на Авдеевку и Марьинку, и возвращают ранее утраченные позиции. ВСУ в основном перешли здесь к обороне. От планов атак на Старомлыновку противник пока что отказался. У Пятихаток — пока без изменений. Времьевский выступ. ВС РФ продолжают атаки в районе Старомихайловки и сохраняют нажим в районе Приютного. Противник перешел к обороне. Попыток прорваться к Старомлыновке более не предпринимает. Угледар. К югу от Угледара и в районе дач — без изменений. К востоку от Угледара идет штурм позиций ВСУ у Новомихайловки, у ВС РФ есть небольшое продвижение. Сам поселок — пока под ВСУ. Контроль над Новомихайловкой имеет серьезное значения для всего восточного фланга угледарской группировки ВСУ. К северу продолжаются бои у „Зверинца“ и Победы. ВС РФ пытаются обходить „Зверинец“ с севера. Темпы продвижения невысокие», — отметил он.

По информации Рожина, у Марьинки сейчас ситуация без существенных изменений.

«ВС РФ продолжают бои на северо-западных окраинах Марьинки, где противник еще сохраняет присутствие в городе. С юго-западных окраин противник полностью выбит. К северу от Марьинки в направлении Красногоровки — пока без изменений. Авдеевка. К северу от Авдеевки продолжаются бои у Авдеевского коксохима и в частном секторе у очистных сооружений. Также ВС РФ продолжают давить к северу и югу от Степного, а также в направлении Очеретино. Противник проводит сковывающие контратаки. В районе промзоны ВС РФ продолжают атаки на окраинах города, есть небольшое продвижение. К югу от города у „Химика“ и Северного — без изменений. ВС РФ также закрепились на новых позициях к северу от Первомайского. Противник подтверждает утрату некоторых позиций», — заявил военный эксперт.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Рожин рассказал, что на Бахмутском направлении ВС РФ продолжают наступление к северо-западу и западу от города, есть некоторое продвижение в районе Артемовского.

«Также продолжаются бои рядом с Орехово-Васильевкой и Богдановкой. Оба поселка — пока под ВСУ. К северу от Клещеевки продолжаются атаки наших войск. Противник удерживается в юго-западной части поселка. Большая часть Клещеевки — в серой зоне. Сватово-Купянск. Взято еще два опорника на восточном берегу Оскола. ВС РФ продолжают атаки у Синьковки и к востоку от Петропавловки. Противник проводит работы по восстановлению разбомбленных переправ для решения проблем со снабжением», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Андрей Руденко рассказал, какой объект ВС РФ поразили в Харькове

«Из Харькова приходит информация, что ночью мы накрыли очень интересный объект, где находились иностранные наемники и, конечно же, приставленные к ним нацисты местного разлива. В морг доставлено уже 13 тел, все украинцы. Для иностранцев взяли 20 мешков для трупов. По раненым: нацистов доставляют в обычные больницы, а вот для иностранных военных выделили госпиталь, сейчас ищут переводчиков по городу для раненых гостей», — отметил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Рыбарь» рассказал, как на Украине пытаются решить вопрос с нехваткой призывников

«Ситуацию с нехваткой призывников на Украине пытаются решать не только за счет женщин, но и, похоже, путем обмана этнических меньшинств. Проукраинский информационный портал, публикующий новости на венгерском языке, сообщает, что в Закарпатье появилось много новых вакансий с зарплатой от 12 до 40 тысяч гривен. Согласно объявлению, в области сейчас требуются бухгалтеры, водители, экономисты, инженеры, повара, врачи, менеджеры, слесари и плотники. Как отмечают наши коллеги из Венгрии, звучит все очень здорово, если бы не одно но: чтобы узнать детали трудоустройства, нужно посетить местный центр занятости, в котором — какое совпадение — также оформляются и уточняются учетные карточки призывников. Поэтому пока, судя по комментариям к новости, местные жители не испытывают особого энтузиазма по поводу такого заманчивого предложения», — добавил источник.

«Архангел спецназа Z» прокомментировал информацию о прослушке Залужного

«Недавно в Сети началось распространение записей прослушки из кабинета Валерия Залужного. Фейк или нет — пока не понятно. Но если это правда, то наша теория, изложенная ранее после нелепого убийства зама Залужного, подтверждается. Верхушку управления ВСУ устраняют. Причем различными способами: кого-то просто снимают с должности, кого-то убивают, на кого-то „копают“. Провалы на фронте, тяжелая экономическая ситуация в стране, большие кредитные обязательства и самое главное — не решен вопрос с Крымом (юмор). Все эти проблемы необходимо решать, но войска выдохлись, а западные партнеры все менее охотно поставляют технику и вооружение. И ладно б технику и вооружение, мобилизационный ресурс нищает гораздо быстрее ожидаемого. И как в этой ситуации выйти победителем? Верно — надо принести жертву народу», — пишет источник.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Авторы канала считают, что сейчас власти Украины пытаются доказать населению, что «контрнаступление провалилось из-за некомпетентности управляющих ВСУ, а именно — Залужного и ему подобных».

«А помимо того, что он проигрывает на полях сражения от Бахмута и до Херсона, так еще и на русском, вражеском языке, разговаривает у себя в кабинете. Посмотрите, какой плохой Валерий. И такая схема может сработать в том необразованном обществе, которому нужна та самая правда, в которую они хотят верить. Время покажет судьбу Залужного. Либо он погибнет на фронте, либо его пережует режим, надиктованный Западом», — добавил источник.

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