ВОЗ предупредила об опасности отказа от вакцинации против COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc8e60a8-a719-11ea-b803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) всё ещё находится на подъёме. Жаркая погода грядущего лета не снизит рисков заразиться, считает официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. По её словам, игнорирование вакцинации от COVID-19 в будущем станет опасным явлением.

Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что ВОЗ сделает всё возможное для справедливого распределения препаратов между государствами, однако сроки появления лекарства пока неизвестны.

Что касается ситуации с COVID-19 в РФ, то ВОЗ отмечает: Россия вышла на плато по заболеваемости. Официальный представитель организации Маргарет Харрис позитивно оценила широкий охват населения страны тестированием на коронавирус.

В настоящее время Россия демонстрирует плато <...> Россия осуществляет много тестов, и это здорово, — считает Харрис.

Также в ВОЗ обратили внимание на эффективность ограничительных мер во время пандемии в Москве.

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528.

Также за последние 24 часа медики выявили 8726 случаев в 85 регионах РФ, из них 1855 в Москве. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834.

Выздоровели 212 680 граждан, из них 8057 поправились за последние сутки. Всего в мире заразились COVID-19 более 6,6 млн человек, свыше 391 тысячи умерли, более 2,8 млн исцелились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на выходе из пандемии коронавируса общество может столкнуться с новой напастью — вспышками целого ряда других заболеваний. В первую очередь это инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), такие как гонорея и сифилис, предупредили учёные.