ВОЗ предложила странам поискать коронавирус в 2019 году

https://static.news.ru/photo/1ba0521c-913f-11ea-8d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым провести дополнительные проверки выявленных за последние полгода нетипичных заболеваний, похожих по симптомам на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Причиной такой рекомендации стал случай, зафиксированный в конце 2019 года во Франции. В этой стране врачи повторно изучили результаты анализов пациентов с пневмонией, поступивших в больницу в декабре и январе, и анализ одного из них дал положительный результат на коронавирус. Изначально при госпитализации проводили тестирование на грипп, а также на другие виды известных на тот момент коронавирусов.

На COVID-19 тогда не тестировали, так как официально вируса на территории Европы ещё не было.

Было бы нормальной процедурой для стран, систем здравоохранения, врачей и лабораторий начать изучать случаи, которые были охарактеризованы как подозрительные и нетипичные, — приводит слова Линдмайера ТАСС.

Такое полномасштабное медицинское исследование может существенно изменить устоявшееся мнение о сроках и скорости распространения коронавируса в Европе.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в ВОЗ считают преждевременным подвергать сомнению представление о том, что первоначальный очаг коронавируса находился в китайской Ухани. По словам Линдмайера, все имеющиеся сейчас свидетельства указывают именно на это.