ВОЗ отклонила резолюцию Москвы по урегулированию ЧС на Украине ВОЗ отклонила политически нейтральную резолюцию Москвы по ЧС в здравоохранении на Украине

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Страны-члены Всемирной организации здравоохранения отклонили предложенную Москвой политически нейтральную резолюцию о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине без упоминая конфликта. Вместо нее они приняли встречную резолюцию с осуждением действий Москвы, поддержку которой оказало меньше половины делегаций, следует из результатов голосования на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ. 62 делегации проголосовали против российской резолюции, 13 поддержали ее и 61 воздержалась.

Предложенный Россией проект резолюции призывал стороны конфликта на Украине соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и указывал на принципы нейтралитета, беспристрастности и независимости при оказании гуманитарной помощи всем заинтересованным сторонам, без упоминания о текущем конфликте.

Вместо этого, была признана резолюция касательно ЧС на Украине, где виновником этого обозначена Россия. Этот документ поддержало менее половины стран-участниц. За проголосовали делегации 80 государств, против выступили девять государств, 52 воздержались, а представители 53 стран при голосовании не присутствовали.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация отменила статус пандемии COVID-19. Он объяснил, что коронавирус больше не является чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.