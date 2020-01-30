https://static.news.ru/photo/73ca015a-439b-11ea-97e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Qu/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка нового коронавируса в Китае является чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус после заседания комитета.

29 января члены ВОЗ заявили о повторной встречи, которая должна была пройти в четверг, 30 января. На ней представители организации должны были решить, вызывает ли вспышка коронавируса международную озабоченность.

Ранее NEWS.ru писал, что в США впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку. Сообщается, что 60-летняя женщина, недавно путешествующая по КНР, заразила своего мужа.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту от вируса погибли 170 человек, число заражённых составляет 7711 человек.