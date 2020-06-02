ВОЗ изучит влияние бессимптомных носителей на пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/d739e2f6-a4c5-11ea-ab9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо больше информации, чтобы понять, являются ли бессимптомные носители коронавирусной инфекции COVID-19 серьёзной угрозой для окружающих. На данный момент не до конца понятна их роль в распространении заболевания, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По её словам, специалисты, которые побывали в китайской Ухани, склонны полагать, что люди без симптомов не оказывают значительного влияния на течение пандемии.

Было много мнений на этот счёт, и мы хотим получить больше информации на этот счёт со всего мира, — приводит слова Харрис РИА Новости.

Ранее в Ухани обнаружили 300 носителей COVID-19, у которых нет никаких симптомов заболевания. Как писал NEWS.ru, в тесном контакте с этими людьми находились более тысячи человек. У них в крови вирус не обнаружен, однако все они взяты под медицинское наблюдение.

Также известно, что доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в России увеличилась в 2,6 раза.