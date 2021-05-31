Востоковед рассказал, почему в Китае разрешили рожать третьего ребёнка

https://static.news.ru/photo/72a7ac74-c22e-11eb-890b-96000091f725_660.jpg Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

Китай начал борьбу со старением населения, разрешив иметь третьего ребёнка в семье. Но этим правом воспользуются немногие, так заявил в интервью «Радиоточке НСН» востоковед Николай Вавилов.

По словам специалиста, китайское население сокращается, причём идёт его стремительное старение. Согласно переписи 2020 года, в КНР уже около 20% населения — пожилые люди, а через 30 это количество вырастет до 30% и недостаток трудоспособного активного населения будет составлять 200 млн человек. К этому привела политика «одна семья — один ребёнок», сказал Вавилов.

В связи с этим власти страны решили разрешить заводить третьего ребёнка, но вряд ли этим правом будут пользоваться массово, потому что правом на рождение второго ребёнка воспользовалась только каждая десятая пара. Соответственно, решение носит идеологический оттенок и адресовано чиновничеству, которое больше всего страдало от ограничений.

Люди это воспринимают как большую милость, некий подарок. Это должно поднять авторитет властей, — отметил Вавилов.

Ранее стало известно, что в Китае официально проживает более 1 411 780 000 человек. Население страны за 10 лет выросло на 5,38%, или на 72,06 млн человек. Об этом сообщили в докладе, распространённом Госстатом Китая. При этом в 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек, уточнили в ведомстве.