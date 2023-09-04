Востоковед объяснил, как таяние ледников повлияет на экспорт из России Востоковед Вавилов: таяние ледников обеспечит транзит из России через Севморпуть

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Таяние ледников Северного ледовитого океана даст России возможность обеспечить торговлю через Китай с Европой и Северной Америкой по Севморпути и наладить экспорт, рассказал востоковед Николай Вавилов. В разговоре с ИА SM.News он уточнил, что это создаст новую форму «ренты через пространство». Политолог подчеркнул, что это станет новой транзитной функцией России в период обесценивания капитала.

Это не только транзит из Китая в Европу по сухопутным маршрутам. Но это еще и транзит по Северному морскому пути. И он очень эффективный. Россия, по сути дела, не только Китай и Европу соединить может, но она может соединить Китай и Северную Америку, — пояснил эксперт.

По словам востоковеда, это приведет к возрождению формы ренты, на которой раньше строились крупные империи. В этой системе пространство и его контроль являются важными составляющими. В связи с этим необходимо этот контроль обеспечить при помощи армии и флота, уверен Вавилов.

Политолог также отметил, что сотрудничество России и Китая является выгодным для двух государств в политическом и экономическом плане. Он уточнил, что при сильной КНР у Москвы появляется «возможность контролировать большую часть европейской повестки».

Мы не раз выступали в Париже, Берлине и так далее, и фактически управляли континентальной частью Европы. Это реальность, от которой, скорее всего, Европа откажется в ближайшее время, и к этому надо готовиться, — уверен востоковед.

«Газпром» ранее отправил первую партию сжиженного природного газа с комплекса в Балтийском море по Северному морскому пути. Танкер «Великий Новгород» 22 августа находился в Баренцевом море, конечная точка маршрута грузового судна не была указана.