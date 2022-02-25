Володин назвал «роковые ошибки» Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский за время своего президентства совершил много ошибок. В их числе три «роковые», которые привели к нынешней ситуации, написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его мнению, первой такой ошибкой стало то, что Киев «прогнулся» под США и Европу вместо проведения собственной независимой политики.

Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вместо того чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной, <...> по факту втянул её в НАТО, — отметил Володин.

По его словам, Альянс стал снабжать Украину оружием, отведя ей при этом «незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны, и превратить её затем в пепелище».

Второй роковой ошибкой Зеленского Володин назвал отказ от переговоров с властями ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что украинский лидер обязан был вести диалог с республиками. Отказавшись садиться за стол переговоров, Зеленских похоронил Минские соглашения.

Третьей ошибкой президента Украины стала угроза пересмотра отказа Киева от ядерного оружия. Сделав такое заявление, он повёл себя как безответственный лидер. Его слова стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.