https://static.news.ru/photo/6f9e27c2-e66d-11e9-a940-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для президента Владимира Зеленского заявление.

Украинский лидер должен был подтвердить свою приверженность расследованию по компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что документ подготовили через несколько недель после телефонного разговора главы Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским. Кроме того, главный помощник президента Украины знал об этом.

Собеседники NYT считают, что заявление является попыткой нормализовать отношения между двумя странами.

Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как писал News.ru, в стенограмме разговора Трампа и Зеленского не хватает 20 минут диалога. Об этом 3 октября в разговоре с журналистами сообщил независимый американский сенатор Ангус Кинг.