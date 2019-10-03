Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для президента Владимира Зеленского заявление.
Украинский лидер должен был подтвердить свою приверженность расследованию по компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что документ подготовили через несколько недель после телефонного разговора главы Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским. Кроме того, главный помощник президента Украины знал об этом.
Собеседники NYT считают, что заявление является попыткой нормализовать отношения между двумя странами.
Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как писал News.ru, в стенограмме разговора Трампа и Зеленского не хватает 20 минут диалога. Об этом 3 октября в разговоре с журналистами сообщил независимый американский сенатор Ангус Кинг.
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