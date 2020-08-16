Военный эксперт заявил, что Белоруссия потеряна для Запада

https://static.news.ru/photo/a9c439a8-e00b-11ea-83c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что Белоруссия уже навсегда потеряна для Запада. Эксперт считает, что Лукашенко допустил «неразумные шаги» по отношению к Москве.

Это, в частности, привело к тому, что западные страны задумались о повторении в Белоруссии украинского сценария и начали его повторять «по всем основным пунктам».

Но чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии когда-нибудь повернулись к ним лицом, — заявил Кедми в эфире YouTube канала Iton TV.

Эксперт уверен, что так Запад всё больше загоняет себя в ловушку и «подталкивает Минск» к Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала заявление члена объединённого штаба оппозиции Марии Колесниковой о том, что четыре тысячи человек остаются задержанными на акциях протеста.