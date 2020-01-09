https://static.news.ru/photo/5507bdde-32c0-11ea-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны. Об этом заявил глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам, — приводит его слова агентство Тасним.

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке», писал NEWS.ru.