Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны. Об этом заявил глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.
КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам, — приводит его слова агентство Тасним.
27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.
3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен