Во Франции пояснили, почему «менее сумасшедшая Швейцария» не помогает Киеву Французский политик Филиппо: Швейцария не помогает Зеленскому из-за угрозы третьей мировой

Фото: TOBIAS STEINMAURER / www.imago-images.de / Global Look Press

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что Швейцария отказывается отправлять вооружение Украине из-за угрозы разжигания третьей мировой войны. Он отметил, что представители НАТО до сих пор не понимают мотивацию этого решения властей страны. Он при этом назвал Швейцарию «менее сумасшедшей», чем другие государства.

НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому. Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны? — написал Филиппо.

Он также указал на то, что многие представители политической элиты Европы призывают к наращиванию военной помощи Киеву.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил в своем Telegram-канале, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Он добавил, что подтверждением этому служит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что противостояние с РФ продлится «много-много лет». Еще одним подтверждением является новый пакет санкций, который готовят страны G7 в отношении Москвы. Он подчеркнул, что Столтенберг является не единственным представителем Запада, который разделяет подобные взгляды.