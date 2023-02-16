В России призвали готовиться к «ледяной войне» с США Сенатор Пушков указал на готовность США к длительной «ледяной войне» против России

Фото: Ohde / face to face / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Парламентарий добавил, что подтверждением этому служит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что противостоянии с РФ продлится «много-много-много-много лет». Еще один подтверждением является новый пакет санкций, который готовят страны G7 в отношении Москвы.

Противостояние НАТО с Россией продлится «много-много-много-много лет», заявил генсек альянса Столтенберг. Это не просто фраза. Это не игра на публику. Это программное заявление официального представителя правящих кругов Запада. Готовящийся новый пакет санкций со стороны стран G7 — еще одно подтверждение того, что Запад нацелен на длительную «ледяную войну» против России — написал Пушков.

Он подчеркнул, что Столтенберг является не единственным представителем Запада, который разделяет подобные взгляды.

Глава Альянса ранее заявил, что государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты НАТО. Генсек добавил, что на данный момент темп поставок на Украину превышает темп производства стран НАТО. В этой связи в Альянсе намереваются увеличить свои цели по запасам боеприпасов. По его мнению, нынешнюю стадию конфликта можно назвать войной логистики.