Во Франции, Финляндии и Сингапуре остановили полёты над Белоруссией

https://static.news.ru/photo/f298c160-bd25-11eb-a93b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд авиакомпаний во Франции, в Финляндии и Сингапуре объявили о приостановке полётов над территорией Белоруссии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск. Также главы стран — членов ЕС на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Белоруссии.

В некоторых странах уже приостановили полёты над указанной территорией. Так, соответствующую меру приняли в авиакомпании Air France. Также полёты над Белоруссией приостановили в финской Finnair и в Singapore Airlines.

Руководство национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа» приняло решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что полёты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии приостанавливает авиакомпания Lufthansa. Такое решение было принято после экстренной посадки самолёта ирландской Ryanair в Минске.