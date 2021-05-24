Во Франции, Финляндии и Сингапуре остановили полёты над Белоруссией

Ряд авиакомпаний во Франции, в Финляндии и Сингапуре объявили о приостановке полётов над территорией Белоруссии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает РИА Новости.
Ранее саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск. Также главы стран — членов ЕС на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Белоруссии.
В некоторых странах уже приостановили полёты над указанной территорией. Так, соответствующую меру приняли в авиакомпании Air France. Также полёты над Белоруссией
Руководство национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа» приняло решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.
Ранее стало известно, что полёты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии приостанавливает авиакомпания Lufthansa. Такое решение было принято после экстренной посадки самолёта ирландской Ryanair в Минске.