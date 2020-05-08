Власти Южной Осетии продлили ограничения из-за COVID до 1 июня

https://static.news.ru/photo/5ce03806-9116-11ea-98f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/Global Look Press

Правительство Южной Осетии приняло решение продлить срок ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. Они будут действовать до 23 часов 59 минут 31 мая.

До конца месяца в республике не будут работать детские развлекательные центры и аттракционы, тренажёрные залы, бассейны, заведения общепита. Образовательные учреждения сохранят дистанционную форму обучения, сообщается на сайте кабмина.

По словам главы Минздрава республики Марины Кочиевой, в настоящее время на самоизоляции находятся 244 человека. Большинство из них составляют студенты российских вузов и граждане, прибывшие из Северной Осетии.

Ранее NEWS.ru писал, что южноосетинские власти в десятки раз увеличили размеры штрафов за нарушения карантина. Более того, не исключили введения уголовной ответственности за несоблюдение самоизоляции.

В мире выявлено более 3,8 млн инфицированных COVID-19, более 269 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26,6 тысячи человек, умерли 1,7 тысячи. В Москве — более 98 тысяч заразившихся, 10,2 тысячи выздоровели, 956 умерли.