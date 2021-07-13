Власти Великобритании захотели сотрудничать с «Талибаном»

Правительство Великобритании выразило готовность сотрудничать с представителями запрещённого в России движения «Талибан», если они войдут в состав правительства Афганистана, сообщает Daily Telegraph.

Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определённых международных норм, правительство Великобритании будет с ним работать, — заявил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Политик убеждён, что талибы хотят международного признания, поэтому не станут совершать ошибок прошлого. Он призвал президента Афганистана Ашрафа Гани начать сотрудничество с талибами для восстановления стабильности в регионе.

Ранее директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва начала семь лет назад устанавливать контакты с талибами, чтобы доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Дипломат также добавил, что Москва несколько лет назад предупреждала об ухудшении ситуации в Афганистане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американского военного контингента. Талибы захватили четыре района в провинциях Кандагар, Фарах и Парван. Позже стало известно, что афганские силовики ликвидировали главу службы разведки движения Кари Шагаси. Операция была проведена ночью 12 июля в провинции Логар.

«Талибан» — исламистское движение, которое было сформировано в 1994 году в Афганистане. Оно правило страной с 1996 по 2001 год — «Исламский эмират Афганистан». Движение было признано террористической организацией в России и запрещено по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года.