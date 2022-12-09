Власти России и Турции могут создать совместную страховую компанию

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Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил «Известиям», что Москва и Анкара ищут решения вопроса с проходом судов без страховки через Босфор. По его словам, одним из предлагаемых вариантов является создание совместной страховой компании. Он добавил, что Москва рассчитывает урегулировать проблему в ближайшие дни.

Сейчас стороны обсуждают варианты решения: либо выбора страховой компании, либо разрешения российским страховщикам также участвовать в этом процессе. Возможен и третий вариант — создание совместной страховой компании, — сказал Егармин.

Он при этом назвал представителей Турции в этом вопросе очень «прагматичными ребятами, которые не будут обрубать каналы, которые дают им заработать» и выразил уверенность, что ситуация разрешится.

Потолок цен на российскую нефть, который ввели западные страны может не быть эффективной мерой, ранее заявил глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт. Глава компании, добавил, что сложно с помощью административного механизма обуздать сложно устроенный глобальный рынок. Он также указал на то, что меру приняли всего несколько стран, а не весь мир. По мнению эксперта, введенные меры позволят получить огромную выгоду тем, кто обходит систему.