Власти Израиля заявили о надвигающемся коллапсе страны Президент Израиля: страна находится на грани конституционного и социального коллапса

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в ближайшее время власть в стране не может быть парализована. Такое высказывание он сделал во время специального обращения на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы страны. При этом он предупредил, что Израиль находится «на границ конституционного и социального коллапса». Слова израильского президента приводит РИА Новости.

Никакая власть не может быть парализована, — сказал Герцог.

Он также призвал правительство Биньямина Нетаньяху «услышать крик боли» со стороны протестующих.

В Израиле в настоящее время происходят многотысячные акции протеста. Они начались после того, как действующий глава Минюста Ярив Левин предложил судебную реформу, предполагающую ограничение полномочий Высшего суда справедливости в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства. Кроме того, кабмин может получить контроль за отбором судей.

Противник реформ призвали всех сочувствующих присоединиться к протесту.

В минувшее воскресенье, 12 февраля, на улицы Израиля вышли десятки тысяч протестующих против судебной реформы. По оценке организаторов митинга, по всей стране свое недовольство выразили более 200 тысяч человек. При этом Haaretz пишет, что в акциях приняли участие 80 тысяч жителей государства.