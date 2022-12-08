Виктор Бут стоит баскетбольной звезды После тринадцати лет, проведенных в штатовских застенках, наш бизнесмен возвращается на родину

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Когда-то Голливуд даже быстренько снял фильм «Оружейный барон», главный герой которого в исполнении Николаса Кейджа как бы был списан со страшного торговца оружием Виктора Бута. В такой всячески психологически нагнетаемой обстановке выманенный в Таиланд и там захваченный бизнесмен не имел ни единого шанса на оправдательный приговор. Еще бы, он якобы продавал какое-то оружие латиноамериканским партизанам, которое могло быть использовано против американских граждан. Известно, что сами эти американские граждане наводят свои порядки по всему миру.

Процесс над Бутом был показательным, чтобы и другим неповадно было. И с тех пор, став символом американского судебного произвола, когда штатовская юрисдикция распространяется на весь остальной мир, Виктор Бут был в центре внимания наших дипломатов и юристов, не оставлявших узника без своей поддержки.

Собственно, еще в ходе женевской встречи Владимира Путина и Джо Байдена вопрос о возможном обмене заключенными был поднят на самом высоком уровне. И с тех пор шли негласные торги. Причем если российская сторона была сторонником тихих переговоров, то американцы постоянно допускали утечки о сути таких обсуждений.

В центре американского внимания был бывший морпех Пол Уилан, задержанный в Москве с флешкой, содержащей информацию, как утверждали, о студентах одного учебного заведения одного нашего силового ведомства. В гостинице «Метрополь» его и повязали, осудив на 16 лет. Известно, что Уилан через адвокатов требовал своей экстрадиции в США, но мордовский суд ему отказал.

А относительно недавно девять лет общего режима получила игравшая у нас американская баскетболистка Бриттни Грайнер, любительница «травки», задержанная в московском аэропорту с наркотой. За ее освобождение команда Байдена впряглась с особым рвением. Еще бы! Речь шла не просто о темнокожей американке и наркоманке, но и лесбиянке. Целый букет достоинств по современным западным меркам!

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости

Так вот первоначально американцы требовали обменять Бута сразу на двух своих соотечественников. О таком варианте открыто высказывался госсекретарь Энтони Блинкен. Но даже такой неэквивалентный обмен в США воспринимался как недопустимая уступка русским.

Все же помнили, как в девяностых поступили у нас с американцем Эдмондом Поупом, который был пойман с поличным в момент получения от научного сотрудника Бауманки документов по быстроходной торпеде «Шквал». Но тогда российскому руководству очень хотелось нравиться американским партнерам. И Поуп, получив по приговору суда 20 лет, сразу обратился с просьбой о помиловании к президенту Борису Ельцину. И вскоре с чистой совестью чартерным рейсом, оплаченным штатовским посольством, вылетел во Франкфурт.

Но времена явно изменились. А главное — обмен не состоялся еще до выборов в американский конгресс. Москва не сделала Байдену такой роскошный пиар-подарок. Не позволила ему облобызать лесбиянку на ступеньках Белого дома. А вот теперь в относительно более спокойной обстановке и договорились об обмене Грайнер на Бута, которому оставалось сидеть еще 12 лет. Одну на одного. И точка.

Как стало известно, обмен был произведен в аэропорту Абу-Даби. Понятно, о чем Владимир Путин на днях беседовал с главой ОАЭ. Когда-то агентов обменивали на Чекпойнт Чарли, на границе двух Берлинов. Теперь все происходит в более теплых краях.