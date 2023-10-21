Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, ранее принадлежавшая жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги. Покупателям предлагается приобрести недвижимость в состоянии предчистовой отделки за 24,6 млн рублей.
Объект расположен на пятом этаже. С балкона квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Общая площадь апартаментов составляет 119,5 квадратного метра.
Помещение состоит из нескольких комнат. Это гостиная с панорамным окном на балкон, спальня с ванной и кухня, которая совмещена со столовой. В квартире нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.
Заявки на аукцион будут принимать до 26 октября. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги состоятся 30 октября. Шаг аукциона — 1,23 млн.
Глава регионального парламента Владимир Константинов заявил, что квартира пользуется большим спросом среди потенциальных покупателей. По его словам, объект даже можно назвать самым востребованным из тех, которые размещены на торгах.
В сентябре Константинов предлагал создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом. При этом сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что часть средств, вырученных от продажи квартиры украинского президента, будет направлена на нужды военнослужащих в зоне спецоперации. Оставшиеся деньги пойдут на поддержку детей-сирот в Крыму.
NEWS.ru собрал фото роскошных апартаментов.
Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского