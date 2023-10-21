Вид на море и Ливадийский дворец: квартира Зеленских в Ялте уйдет с молотка

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Дом в Ялте, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, ранее принадлежавшая жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги. Покупателям предлагается приобрести недвижимость в состоянии предчистовой отделки за 24,6 млн рублей.

Объект расположен на пятом этаже. С балкона квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Общая площадь апартаментов составляет 119,5 квадратного метра.

Помещение состоит из нескольких комнат. Это гостиная с панорамным окном на балкон, спальня с ванной и кухня, которая совмещена со столовой. В квартире нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.

Заявки на аукцион будут принимать до 26 октября. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги состоятся 30 октября. Шаг аукциона — 1,23 млн.

Глава регионального парламента Владимир Константинов заявил, что квартира пользуется большим спросом среди потенциальных покупателей. По его словам, объект даже можно назвать самым востребованным из тех, которые размещены на торгах.

В сентябре Константинов предлагал создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом. При этом сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что часть средств, вырученных от продажи квартиры украинского президента, будет направлена на нужды военнослужащих в зоне спецоперации. Оставшиеся деньги пойдут на поддержку детей-сирот в Крыму.

NEWS.ru собрал фото роскошных апартаментов.