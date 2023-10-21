Зеленских лишили еще одной квартиры Квартиру Зеленской в Ялте выставили на торги

Фото: president.gov.ua

Владимир и Елена Зеленские

Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, ранее принадлежавшую жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги. Покупателям предлагается приобрести недвижимости в состоянии предчистовой отделки за 24,6 млн рублей.

Объект расположен на пятом этаже. С балкона квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Помещение состоит из нескольких комнат. Речь идет о гостиной с панорамным окном на балкон, спальне с ванной и кухне, которая совмещена столовой. В ней нет мебели и даже розеток, но установлен санузел. Ранее «Mash на волне» пцбликовал фото этой квартиры.

Заявки на аукцион будут принимать еще пять дней, до 26 октября. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги состоятся 30 октября. Шаг аукциона — 1,23 миллиона.

В сентябре председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов предлагал создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом. При этом сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что часть средств, вырученных от продажи квартиры украинского президента, будет направлена на нужды военнослужащих в зоне спецоперации. Оставшиеся деньги пойдут на поддержку детей-сирот в Крыму.