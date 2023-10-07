Квартиру Зеленского в Крыму выставили на аукцион

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на аукцион, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Стартовая цена составляет 24,6 млн рублей.

По данным канала, шаг аукциона равен 1,23 млн рублей. Заявки на участие в торгах, которые состоятся 30 октября, принимаются до 26 числа. «Mash на волне» отмечает, что коммунальные услуги в квартире оплачены на год вперед.

Квартира находится в жилом комплексе «Император». Ее площадь составляет 130 кв. м. Имеется парковочное место на цокольном этаже, бассейн и бар на крыше. Она была приобретена до вхождения Крыма в состав России и оформлена на супругу украинского лидера Елену Зеленскую. В мае Госсовет Республики Крым национализировал недвижимость. За проголосовали все 57 депутатов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что часть средств, вырученных от продажи квартиры украинского президента, будет направлена на нужды военнослужащих в зоне спецоперации. Оставшиеся деньги пойдут на поддержку детей-сирот в Крыму.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее отметил, что потеря недвижимости в Крыму не ударит по карману президента Украины.