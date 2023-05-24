Квартира семьи Зеленских в Крыму станет собственностью России Госсовет Крыма 24 мая национализирует имущество олигархов и квартиру жены Зеленского

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Крымский Госсовет 24 мая национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии, сообщил в своем Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. Сессия парламента открылась в 10:00 (совпадает с мск).

Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества (под национализацию. — NEWS.ru) — крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал — в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, — сказал Аксенов.

Жена украинского лидера Елена приобрела недвижимость в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до вхождения полуострова в состав России. После покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским.

Ранее парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских олигархов, политиков и бизнесменов, связанных с властями в Киеве и совершавших недружественные действия по отношению к России. По словам Аксенова, все средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на нужды участников спецоперации.